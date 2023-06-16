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ДУМК запустило сайт для дистанционного проведения обряда жертвоприношения

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 15:02
ДУМК запустило сайт для дистанционного проведения обряда жертвоприношения
Фото: otyrar.kz
Казахстанцы могут выбрать жертвенное животное и оплатить процесс онлайн, сообщает informburo.kz.


Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт для дистанционного проведения обряда жертвоприношения, сообщает пресс-служба организации.

"По случаю священного праздника мусульманской уммы приглашаем всех казахстанцев внести свой вклад в благотворительную акцию "Курбан-2023". Чтобы быть более доступным для людей, особенно населения, проживающего в крупных городах, в этом году этот обряд будет проводиться в офлайн и онлайн-форматах", – говорится в сообщении.



Отмечается, что необходимо перевести деньги по реквизитам, выбрав жертвенное животное. При оплате в сообщении обязательно нужно указать номер заказа и имя отправителя. Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов – до семи человек.
После совершения жертвоприношения видеоотчёт отправят на указанный заказчиком номер WhatsApp.




Источник: informburo.kz
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