ДУМК запустило сайт для дистанционного проведения обряда жертвоприношения

Казахстанцы могут выбрать жертвенное животное и оплатить процесс онлайн, сообщает informburo.kz.
Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт для дистанционного проведения обряда жертвоприношения, сообщает пресс-служба организации.
"По случаю священного праздника мусульманской уммы приглашаем всех казахстанцев внести свой вклад в благотворительную акцию "Курбан-2023". Чтобы быть более доступным для людей, особенно населения, проживающего в крупных городах, в этом году этот обряд будет проводиться в офлайн и онлайн-форматах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимо перевести деньги по реквизитам, выбрав жертвенное животное. При оплате в сообщении обязательно нужно указать номер заказа и имя отправителя. Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов – до семи человек. После совершения жертвоприношения видеоотчёт отправят на указанный заказчиком номер WhatsApp.
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