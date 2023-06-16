Переговоры по Каспию провели Казахстан и Россия

В Астане прошли казахстанско-российские переговоры по вопросам Каспийского моря на уровне полномочных представителей двух государств, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел республики.



Казахстанскую делегацию возглавила спецпредставитель республики по вопросам Каспийского моря, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Зульфия Аманжолова, российскую – руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Михаил Петраков.



Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня казахстанско-российского сотрудничества в рамках каспийского переговорного процесса, состоялся обстоятельный обмен мнениями по проектам международных договоров, находящихся на рассмотрении прикаспийских государств.