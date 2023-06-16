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Переговоры по Каспию провели Казахстан и Россия

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:48
Переговоры по Каспию провели Казахстан и Россия
Фото: advantour.com
В Астане прошли казахстанско-российские переговоры по вопросам Каспийского моря на уровне полномочных представителей двух государств, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел республики.

Казахстанскую делегацию возглавила спецпредставитель республики по вопросам Каспийского моря, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Зульфия Аманжолова, российскую – руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Михаил Петраков.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня казахстанско-российского сотрудничества в рамках каспийского переговорного процесса, состоялся обстоятельный обмен мнениями по проектам международных договоров, находящихся на рассмотрении прикаспийских государств.


Источник: sputnik.kz
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