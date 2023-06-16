Сертификат на бесплатное обучение в вузе получили 1500 отличников боевой подготовки в Казахстане

Об итогах первого отбора военнослужащих срочной службы для поступления в высшие учебные заведения страны стало известно на брифинге СЦК при президенте.



В конкурсе участвовали граждане, уволенные в запас весной этого года.



Как пояснила советник министра обороны Айгуль Тулембаева, отбор проводился по результатам рейтинга военнослужащих. Все данные об успехах, достижениях и недочетах претендентов фиксировались на цифровой платформе «Срочники 2.0» сайта министерства.



Электронный ресурс позволил обеспечить прозрачность процедуры отбора и исключил возможность подмены данных.



– Согласно действующему регламенту командиры взводов ведут журналы боевой подготовки, где учитываются результаты выполнения нормативов, дисциплинарные поступки. На их основе ежемесячно выводится рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем предметам обучения. Все данные фиксируются на электронной платформе, – пояснила советник министра.



Распределение солдат по вузам и специальностям также производится автоматически с помощью платформы «Срочники 2.0».



На брифинге в прямом эфире было проведено распределение солдат, исходя из их индивидуального рейтинга. В конкурсном отборе всего приняло 12 548 солдат срочной службы.



– Автоматически по аналогии с ЕНТ сформированы сертификаты с QR-кодом без возможности их фальсификации. Свои сертификаты по поступлении в вуз солдаты могут получить на платформе «Срочники 2.0.», – дополнил руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы.



Всего было распределено 1500 мест. В следующий раз отбор для увольняющихся в запас пройдет осенью 2023 года.



Участников брифинга также проинформировали о том, что солдаты, не прошедшие отбор, имеют возможность поступить в высшие учебные заведения на платной основе без учета ЕНТ в течение двух лет после окончания службы.