Казахстанские футболисты одержали победу в Италии

Сборная Казахстана по футболу одержала вторую победу в отборе на Евро-2024, передает Tengri Sport.



В итальянской Парме казахстанцы победили команду Сан-Марино и выиграли вторую встречу в квалификации на континентальный турнир - 3:0.



Казахстанцы считались фаворитами в матче, но реализовать преимущество смогли только в конце первого тайма. 26-летний защитник Ян Вороговский воспользовался ошибкой игрока обороны соперников и реализовал голевой момент.



После перерыва казахстанцы забили с пенальти: футболист команды Сан-Марино нарушил правила в своей штрафной зоне. Рефери встречи указал на 11-метровую точку после просмотра повтора, а 32-летний Асхат Тагыберген пробил мимо вратаря.



В компенсированное время к матчу отличился 25-летний Бахтиер Зайнутдинов и довел счет до разгромного. В другом матче третьего тура в группе Н команда Финляндии обыграла Словению (2:0).



Отметим, что финальную часть Евро-2024 из нашей группы могут выйти две лучшие команды: претендентами на путевки являются Финляндия, Казахстан и Словения (у всех - по 6 очков).



"Мы заставили себя уважать". Тренер сборной Казахстана - об отборе на Евро-2024



Добавим, что в стартовом матче отборочного турнира на Евро-2024 казахстанцы проиграли Словении (1:2), а затем одержали волевую победу над Данией (3:2).



Следующую игру казахстанцы проведут в ночь с 19 на 20 июня: в Белфасте встретятся со сборной Северной Ирландии.