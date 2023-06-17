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Казахстанские футболисты одержали победу в Италии

Просмотров:411 Опубликовано: Сегодня, 08:55
Казахстанские футболисты одержали победу в Италии
Фото: azattyq-ruhy.kz
Сборная Казахстана по футболу одержала вторую победу в отборе на Евро-2024, передает Tengri Sport.

В итальянской Парме казахстанцы победили команду Сан-Марино и выиграли вторую встречу в квалификации на континентальный турнир - 3:0.

Казахстанцы считались фаворитами в матче, но реализовать преимущество смогли только в конце первого тайма. 26-летний защитник Ян Вороговский воспользовался ошибкой игрока обороны соперников и реализовал голевой момент.

После перерыва казахстанцы забили с пенальти: футболист команды Сан-Марино нарушил правила в своей штрафной зоне. Рефери встречи указал на 11-метровую точку после просмотра повтора, а 32-летний Асхат Тагыберген пробил мимо вратаря.

В компенсированное время к матчу отличился 25-летний Бахтиер Зайнутдинов и довел счет до разгромного. В другом матче третьего тура в группе Н команда Финляндии обыграла Словению (2:0).

Отметим, что финальную часть Евро-2024 из нашей группы могут выйти две лучшие команды: претендентами на путевки являются Финляндия, Казахстан и Словения (у всех - по 6 очков).

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Добавим, что в стартовом матче отборочного турнира на Евро-2024 казахстанцы проиграли Словении (1:2), а затем одержали волевую победу над Данией (3:2).

Следующую игру казахстанцы проведут в ночь с 19 на 20 июня: в Белфасте встретятся со сборной Северной Ирландии.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 09:20
у Дании тоже 6 очков, хотя не понятно почему они на 1 месте, у наших разница голов +3, у датчан - +2. у финов и словенцев по +1.
впереди ещё 5 игр, когда же мы увидим наших на Евро?
 
 

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