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Жителя Павлодара признали виновным в изнасиловании 75-летней тещи

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Жителя Павлодара признали виновным в изнасиловании 75-летней тещи
Фото: sputnik.kz
В Павлодаре местного жителя признали виновным в изнасиловании 75-летней тещи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ирбис TV.

54-летний подсудимый в ходе следствия и после в суде свою вину не признал. Однако собранные по делу доказательства были не в пользу обвиняемого. Следствием установлено два факта надругательства.

Подробности уголовного дела не разглашают, слушания прошли в закрытом режиме. Известно лишь, что рассмотрели материалы по двум эпизодам изнасилования.

Пенсионерка, за которой к тому же нужен был уход, проживала вместе с зятем и дочкой. Последняя и заподозрила факт надругательства. По версии следствия, павлодарец пользовался беспомощным положением тещи.

В списке вещественных доказательств есть предсмертная записка, которую подозреваемый написал перед тем, как хотел покончить с собой. По приговору суда его обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей в пять миллионов тенге.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Изнасилование" и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на восемь лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитала приговор судья павлодарского городского суду №2 Айгерим Байсолтанова.

Вердикт не вступил в законную силу.


Источник: Tengrinews.kz
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