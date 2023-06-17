Жителя Павлодара признали виновным в изнасиловании 75-летней тещи

В Павлодаре местного жителя признали виновным в изнасиловании 75-летней тещи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ирбис TV.



54-летний подсудимый в ходе следствия и после в суде свою вину не признал. Однако собранные по делу доказательства были не в пользу обвиняемого. Следствием установлено два факта надругательства.



Подробности уголовного дела не разглашают, слушания прошли в закрытом режиме. Известно лишь, что рассмотрели материалы по двум эпизодам изнасилования.



Пенсионерка, за которой к тому же нужен был уход, проживала вместе с зятем и дочкой. Последняя и заподозрила факт надругательства. По версии следствия, павлодарец пользовался беспомощным положением тещи.



В списке вещественных доказательств есть предсмертная записка, которую подозреваемый написал перед тем, как хотел покончить с собой. По приговору суда его обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей в пять миллионов тенге.



"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Изнасилование" и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на восемь лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитала приговор судья павлодарского городского суду №2 Айгерим Байсолтанова.



Вердикт не вступил в законную силу.