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"Буду держать на особом контроле этот вопрос": Токаев о принятии мер для борьбы с вейпами

Просмотров:250 Опубликовано: Сегодня, 13:22
"Буду держать на особом контроле этот вопрос": Токаев о принятии мер для борьбы с вейпами
Фото: tengrinews.kz
Во время выступления на Национальном курултае в Туркестане президент высказался об угрозе электронных сигарет, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства.

Глава государства высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи.

"Еще одной напастью, угрожающей здоровью нации, стали так называемые вейпы и различные виды электронных сигарет. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствует их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности. А на самом деле молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг. Нужно принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением, одними запретами делу не поможешь", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что будет держать данный вопрос на особом контроле.

"Полиции нужно повысить эффективность своей работы в данном направлении. Я буду держать на особом контроле этот вопрос. В Казахстане с 2016 года не было специального документа, регламентирующего деятельность по борьбе с наркотиками. Поэтому в прошлогоднем послании я поручил подготовить Комплексный план.

В ближайшие дни правительство примет этот важный документ, в рамках которого будет проводиться системная работа. Актуален и вопрос формирования правового сознания, который поднял опытный юрист Серик Акылбай.

Очень важно повышать правовую грамотность молодежи. Тогда каждый сможет защитить свои права и не будет нарушать права других. Фундамент нашего государства будет незыблем, если в нашей стране будет царить закон и порядок", – заявил президент.

Напомним, что в мае этого года депутат предложила запретить полностью продажу вейпов в Казахстане.

По ее данным, в настоящее время их продажу запретили 32 страны. В том числе, Дания, Норвегия, Уругвай, Аргентина, Панама, Бразилия, Мексика, Канада, Таиланд, Индия, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Ливан, Катар и другие страны.

Недавно глава МНЭ Алибек Куантыров рассказывал, насколько возможен полный запрет вейпов в нашей стране. По его словам, Минздрав должен обосновать, почему данная мера необходима.

Второе заседание Национального курултая проходит сегодня в Туркестане. Во время сегодняшнего выступления президент затронул множество актуальных вопросов в стране.

Например, высказался о проблеме наркотиков в Казахстане, подрывающей здоровье нации. По его словам, производство и пути распространения наркотических веществ должны быть пресечены на корню.

Президент заявил, что для построения Справедливого Казахстана каждый должен стремиться стать ответственным гражданином.

Кроме того, глава государства поручил срочно решить проблему с водой в Астане и других регионах страны.

Отметим, что Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.


Источник: NUR.KZ
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