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"Ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам" - президент Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:45
"Ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам" - президент Казахстана
Фото: tengrinews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ложью и дезинформацией мнение о том, что казахстанская земля якобы распродается иностранцам. Об этом Глава государства заявил, выступая в субботу на Национальном курултае в Туркестане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Земля - наше главное богатство. Без нее не будет и нашего государства. Наши предки оставили нам в наследство огромную территорию. Мы обязаны сохранить и сделать ее процветающей. Порой можно услышать мнение о том, что наша земля распродается иностранцам.

Это ложь и дезинформация. По земельному вопросу мы уже приняли основополагающее решение, окончательно закрепленное законом. Мы будем всегда верны завету предков. Ни одна пядь, ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам. Мы будем хранить ее как зеницу ока", - сказал он.

По словам Токаева, ситуация в приграничных районах напрямую влияет на территориальную целостность и благополучие страны.

"Это вопрос стратегического значения. К сожалению, в некоторых приграничных населенных пунктах численность населения резко сократилась. На это в том числе повлияло принятое в свое время решение об объединении некоторых районов. В прошлом году мы создали области Абай, Ұлытау и Жетісу. Этот шаг придал мощный импульс развитию данных регионов", - отметил президент Казахстана.


Источник: Tengrinews.kz
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