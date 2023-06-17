До окончания сроков легализации иностранных авто осталось две недели, продления не будет

Автомобили, не снятые с регистрации в странах ЕАЭС, можно будет поставить на временный учёт в Казахстане, сообщает informburo.kz.



В МВД РК напомнили, что через две недели завершается приём заявок на легализацию автомобилей на иностранном учёте, ввезённых в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Легализация проводится с 23 января и завершится 1 июля.



"По состоянию на 16 июня легализовано более 161 тысячи автомобилей, еще свыше 13 тысяч ожидают регистрации. Также поставлено на казахстанский учет около 7000 автомобилей-конструкторов, легализацию которых мы начали с 22 мая текущего года", – сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.



Он отметил, что многие казахстанцы высказывают опасения о том, что они могут не успеть легализовать свои автомобили, и напомнил, что всем подавшим заявки до 1 июля дадут возможность легализовать автомобили после указанного срока.



"Кроме того, что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, то владельцам указанных автомобилей будет предоставлено право поставить их на временный учет в Республике Казахстан сроком на 5 лет. С 1 июля текущего года прием заявок на легализацию завершится, продления срока легализации не будет. И к тем гражданам, которые будут продолжать эксплуатировать автомобили с иностранным учетом с нарушением законодательства Республики Казахстан, будут приниматься соответствующие меры", – предупредил Султанбаев.

