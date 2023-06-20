Что будет с льготным автокредитованием в Казахстане? Ответ министра

Глава МИИР Марат Карабаев ответил, что будет с льготным автокредитованием в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах Акорды журналисты поинтересовались у министра индустрии и инфраструктурного развития, когда ожидается запуск льготного автокредитования. Глава МИИР Марат Карабаев отметил, что средства, выделяемые на льготное кредитование, будут направлены на кредитование общественного транспорта.



"Сейчас револьверные средства накоплены. Рассматривается возможность перенаправления средств от льготного автокредитования на кредитование общественного автотранспорта. Мы были в ряде регионов, представители акиматов поднимают вопрос кредитования автопарка", - сказал журналистам Марат Карабаев.



По его словам, к примеру, в Костанае износ общественного транспорта составляет 90 процентов, в Талдыкоргане и Уральске - 70 процентов.



"Задача стоит максимально эффективно использовать имеющиеся на руках средства. В связи с этим рассматриваем возможность направления средств на льготное автокредитование - на кредитование общественного транспорта. Им пользуются в день 9,3 миллиона казахстанцев. Для нас приоритет - это удовлетворить их потребности. Средства будут направлены на финансирование общественного транспорта", - заявил министр.



"Я правильно понимаю, теперь казахстанцы не смогут приобретать авто по программе льготного автокредитования?", - уточнила журналист.



"Теперь средства будут распределяться на финансирование общественного транспорта", - заключил Карабаев.