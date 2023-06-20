Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 20 Июня
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.15 KZT
  • €1 = 487.71 KZT
  • 1 RUB = 5.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Как перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в добровольный накопительный фонд

Просмотров:279 Опубликовано: Сегодня, 14:04
Как перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в добровольный накопительный фонд
Фото: tengrinews.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 7 июня 2023 года утвердило Правила перевода пенсионных накоплений из ЕНПФ в добровольный накопительный пенсионный фонд и обратно, а также из одного ДНПФ в другой ДНПФ, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с Социальным кодексом РК и определяют порядок перевода пенсионных накоплений вкладчиков из единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в добровольный накопительный пенсионный фонд (ДНПФ), из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд.

Как перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в ДНПФ и обратно, а также из одного ДНПФ в другой

Для перевода пенсионных накоплений вкладчик должен представить в Фонд-отправитель следующие документы:

1. заявление о переводе пенсионных накоплений;
2. копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов;
3. в случае изменения фамилии, имени, при наличии отчества вкладчика – копии документов, подтверждающих данные изменения (свидетельство о заключении либо расторжении брака, об изменении ФИО, решение суда, вступившее в законную силу) и их оригиналы либо электронные документы из сервиса цифровых документов;
4. копию договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенного с Фондом-получателем.

Если вкладчик не может обратиться с заявлением лично, это можно сделать через поверенного. В таком случае поверенному потребуется нотариально удостоверенная доверенность на обращение.

Поверенный предоставляет в Фонд-отправитель следующие документы:
- заявление о переводе пенсионных накоплений;
- оригинал доверенности или ее нотариально засвидетельствованную копию, если доверенность содержит полномочия по представлению интересов доверителя одновременно в нескольких организациях;
- нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность вкладчика;
- в случае изменения фамилии, имени, при наличии отчества вкладчика – нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих данные изменения (свидетельство о заключении либо расторжении брака, об изменении ФИО, решение суда, вступившее в законную силу);
- копию договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенного вкладчиком (получателем) с Фондом-получателем;
- копию документа, удостоверяющего личность поверенного и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов для обозрения.

Фонд-отправитель проверяет правильность указанных сведений и выдает вкладчику или поверенному справку с указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия.

Также осуществляет сверку образцов подписи вкладчика, указанной в доверенности с подписью в копии документа, удостоверяющего личность вкладчика. При визуальном несоответствии подписи вкладчика в документах, представленных поверенным с подписью в нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность вкладчика, Фонд – отправитель направляет вкладчику запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в заявлении на перевод пенсионных накоплений.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика