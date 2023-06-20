Как перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в добровольный накопительный фонд

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 7 июня 2023 года утвердило Правила перевода пенсионных накоплений из ЕНПФ в добровольный накопительный пенсионный фонд и обратно, а также из одного ДНПФ в другой ДНПФ, сообщает Zakon.kz.



Правила разработаны в соответствии с Социальным кодексом РК и определяют порядок перевода пенсионных накоплений вкладчиков из единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в добровольный накопительный пенсионный фонд (ДНПФ), из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд.



Как перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в ДНПФ и обратно, а также из одного ДНПФ в другой



Для перевода пенсионных накоплений вкладчик должен представить в Фонд-отправитель следующие документы:



1. заявление о переводе пенсионных накоплений;

2. копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

3. в случае изменения фамилии, имени, при наличии отчества вкладчика – копии документов, подтверждающих данные изменения (свидетельство о заключении либо расторжении брака, об изменении ФИО, решение суда, вступившее в законную силу) и их оригиналы либо электронные документы из сервиса цифровых документов;

4. копию договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенного с Фондом-получателем.



Если вкладчик не может обратиться с заявлением лично, это можно сделать через поверенного. В таком случае поверенному потребуется нотариально удостоверенная доверенность на обращение.



Поверенный предоставляет в Фонд-отправитель следующие документы:

- заявление о переводе пенсионных накоплений;

- оригинал доверенности или ее нотариально засвидетельствованную копию, если доверенность содержит полномочия по представлению интересов доверителя одновременно в нескольких организациях;

- нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность вкладчика;

- в случае изменения фамилии, имени, при наличии отчества вкладчика – нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих данные изменения (свидетельство о заключении либо расторжении брака, об изменении ФИО, решение суда, вступившее в законную силу);

- копию договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенного вкладчиком (получателем) с Фондом-получателем;

- копию документа, удостоверяющего личность поверенного и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов для обозрения.



Фонд-отправитель проверяет правильность указанных сведений и выдает вкладчику или поверенному справку с указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия.



Также осуществляет сверку образцов подписи вкладчика, указанной в доверенности с подписью в копии документа, удостоверяющего личность вкладчика. При визуальном несоответствии подписи вкладчика в документах, представленных поверенным с подписью в нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность вкладчика, Фонд – отправитель направляет вкладчику запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в заявлении на перевод пенсионных накоплений.