Строительство завода, создание института: какие документы подписали Казахстан и Германия

В рамках государственного визита федерального президента Германии в Казахстан сегодня были подписаны ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.



Главы государств подписали следующие документы:



1. Меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;



2. Совместное заявление о намерениях о сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата Федеративной Республики Германия по повышению квалификации для предпринимателей из Казахстана;



3. Меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Федеральным институтом геологических наук и природных ресурсов (BGR);



4. Соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО "Кнауф Гипс Тараз";



5. Соглашение о создании Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии;



6. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и компанией Rhenus SE & Co. KG;



7. Соглашение о развитии партнерства в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере между DB Engineering & Consulting GmbH и АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";



8. Договор о локализации производства распределительных устройств среднего класса напряжения для энергетической отрасли Республики Казахстан по технологии Siemens;



9. Соглашение о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке.



Вчера, 19 июня, президент Германии прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту Астаны высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.



Сегодня утром в Акорде состоялась церемония встречи федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и президента Касым-Жомарта Токаева.



Позже главы государств провели переговоры тет-а-тет. Токаев и Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.



После этого состоялись переговоры в расширенном формате. Отмечается, что ключевым пунктом на повестке переговоров стал вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества. Германия является одним из важнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Более 80% объема внешней торговли Германии со странами Центральной Азии приходится на нашу страну.



В свою очередь президент Германии поблагодарил Токаева за приглашение посетить Астану и теплое гостеприимство на казахской земле.