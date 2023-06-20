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Строительство завода, создание института: какие документы подписали Казахстан и Германия

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 15:35
Строительство завода, создание института: какие документы подписали Казахстан и Германия
Фото: liter.kz
В рамках государственного визита федерального президента Германии в Казахстан сегодня были подписаны ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

Главы государств подписали следующие документы:

1. Меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;

2. Совместное заявление о намерениях о сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата Федеративной Республики Германия по повышению квалификации для предпринимателей из Казахстана;

3. Меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Федеральным институтом геологических наук и природных ресурсов (BGR);

4. Соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО "Кнауф Гипс Тараз";

5. Соглашение о создании Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии;

6. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и компанией Rhenus SE & Co. KG;

7. Соглашение о развитии партнерства в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере между DB Engineering & Consulting GmbH и АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";

8. Договор о локализации производства распределительных устройств среднего класса напряжения для энергетической отрасли Республики Казахстан по технологии Siemens;

9. Соглашение о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке.

Вчера, 19 июня, президент Германии прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту Астаны высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Сегодня утром в Акорде состоялась церемония встречи федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и президента Касым-Жомарта Токаева.

Позже главы государств провели переговоры тет-а-тет. Токаев и Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

После этого состоялись переговоры в расширенном формате. Отмечается, что ключевым пунктом на повестке переговоров стал вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества. Германия является одним из важнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Более 80% объема внешней торговли Германии со странами Центральной Азии приходится на нашу страну.

В свою очередь президент Германии поблагодарил Токаева за приглашение посетить Астану и теплое гостеприимство на казахской земле.


Источник: nur.kz
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