ВИЧ-инфекцию выявили у пациентов больницы в Алматы: Минздрав сообщил о ходе расследования

О ходе эпидемиологического расследования по выявленным случаям ВИЧ-инфекции среди пациентов одной из больниц в Алматы сегодня сообщил Минздрав на своем официальном сайте.



В министерстве напомнили, что в ходе мониторинга эпидситуации Центром по профилактике и борьбе со СПИД в Алматы выявлено 3 пациента с положительным ВИЧ-статусом.



Все они проходили лечение в Центральной городской клинической больнице Алматы.



14 июня текущего года начато расследование данного инцидента. Для этого была создана комиссия, в состав которой включены специалисты центрального аппарата комитета санитарно-эпидемиологического контроля и комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК и их территориальных подразделений, а также профильные специалисты.



"В рамках расследования устанавливается маршрут пациентов, оценивается объем и качество оказываемых медицинских услуг в ЦГКБ и мониторинг соблюдения инфекционного контроля по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в отделениях, где были госпитализированы пациенты. В ходе расследования установлено, что все пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ", - говорится в заявлении Минздрава.



По информации ведомства, в настоящее время устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов. Также был произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 - отрицательный результат, остальные 174 - в работе.



"Министерство здравоохранения держит ход расследования случаев на особом контроле и будет на постоянной основе информировать об этом общественность", - добавили в ведомстве.



Напомним, на прошлой неделе в управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что выявили заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией.



В ведомстве уточнили, что получившие гемотрансфузию в отделении реанимации обязаны были через 30 дней пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию. Специалистами Центра СПИД города Алматы выявлены три случая с ВИЧ-положительным статусом.



После Минздрав начал расследование по факту выявления ВИЧ у пациентов в Центральной городской клинической больнице Алматы.



Глава ведомства Ажар Гиният на прошлой неделе сообщила, что для выяснения причины случившегося в Алматы направлена комиссия из числа сотрудников Минздрава и Комитета санитарно-эпидемиологического контроля. В Минздраве подчеркнули, что хотят исключить внутрибольничное заражение.