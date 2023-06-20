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ВИЧ-инфекцию выявили у пациентов больницы в Алматы: Минздрав сообщил о ходе расследования

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 18:22
ВИЧ-инфекцию выявили у пациентов больницы в Алматы: Минздрав сообщил о ходе расследования
Фото: Depositphotos.com / Elnur_
О ходе эпидемиологического расследования по выявленным случаям ВИЧ-инфекции среди пациентов одной из больниц в Алматы сегодня сообщил Минздрав на своем официальном сайте.

В министерстве напомнили, что в ходе мониторинга эпидситуации Центром по профилактике и борьбе со СПИД в Алматы выявлено 3 пациента с положительным ВИЧ-статусом.

Все они проходили лечение в Центральной городской клинической больнице Алматы.

14 июня текущего года начато расследование данного инцидента. Для этого была создана комиссия, в состав которой включены специалисты центрального аппарата комитета санитарно-эпидемиологического контроля и комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК и их территориальных подразделений, а также профильные специалисты.

"В рамках расследования устанавливается маршрут пациентов, оценивается объем и качество оказываемых медицинских услуг в ЦГКБ и мониторинг соблюдения инфекционного контроля по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в отделениях, где были госпитализированы пациенты. В ходе расследования установлено, что все пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ", - говорится в заявлении Минздрава.

По информации ведомства, в настоящее время устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов. Также был произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 - отрицательный результат, остальные 174 - в работе.

"Министерство здравоохранения держит ход расследования случаев на особом контроле и будет на постоянной основе информировать об этом общественность", - добавили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе в управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что выявили заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией.

В ведомстве уточнили, что получившие гемотрансфузию в отделении реанимации обязаны были через 30 дней пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию. Специалистами Центра СПИД города Алматы выявлены три случая с ВИЧ-положительным статусом.

После Минздрав начал расследование по факту выявления ВИЧ у пациентов в Центральной городской клинической больнице Алматы.

Глава ведомства Ажар Гиният на прошлой неделе сообщила, что для выяснения причины случившегося в Алматы направлена комиссия из числа сотрудников Минздрава и Комитета санитарно-эпидемиологического контроля. В Минздраве подчеркнули, что хотят исключить внутрибольничное заражение.


Источник: NUR.KZ
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