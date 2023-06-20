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Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:07
Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины
Фото: baigenews.kz
Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины и выразил надежду на то, что в ближайшее время будет достигнуто прекращение огня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Я обозначил нашу позицию в отношении этого очень сложного вопроса. Во-первых, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире.

Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели", - сказал президент Казахстана.

Он также отметил, что мы являемся стратегическими партнёрами с Россией.

"Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель - оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях", - заключил президент.


Источник: Baigenews.kz
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