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Ежемесячный платеж по кредитам у казахстанцев больше их месячной зарплаты, заявил депутат

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 14:10
Ежемесячный платеж по кредитам у казахстанцев больше их месячной зарплаты, заявил депутат
Фото: tengrinews.kz
Депутат Ерлан Стамбеков на пленарном заседании палаты заявил, что банки часто выдают кредиты казахстанцам без учета коэффициента долговой нагрузки, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Стамбеков в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова и главы Нацбанка Галымжана Пирматова коснулся проблемы закредитованности казахстанцев.

"Согласно данным Национального банка, объем просроченной задолженности физических лиц, по которым нет оплаты более 90 дней, вырос с 1 марта по 1 мая 2023 года с 504 млрд тенге до 549 млрд тенге, а доля к общему объему просроченной задолженности – с 51% до 58%", – сообщил он.

По его словам, стабильный рост неработающих займов физлиц обусловлен не только неэффективностью работы финансовых институтов и коллекторских агентств, но и стремлением финансовых институтов к максимальной выдаче потребительских кредитов гражданам для получения сверхприбыли, без учета коэффициента долговой нагрузки.

В пример он привел случай, когда медработнику при заработной плате в 215 тыс. тенге с ежемесячной выплатой по кредитам в 129 тыс. тенге по состоянию на 2021 год в последующие два года три банка одобрили и выдали дополнительные кредиты с увеличением ежемесячных выплат до 360 тыс. тенге.

В связи с этим депутат просит провести анализ выданных займов физлицам банками второго уровня, микрофинансовыми организациями, ломбардами и кредитными товариществами с 2017 года по сегодняшний день на предмет выявления нарушений в части выдачи займов физическим лицам с превышением коэффициента долговой нагрузки.

Он также просит представить информацию по уровню просроченной задолженности по проблемным займам с просрочками более 30, 60 и 90 дней в разрезе регионов с учетом места прописки заемщиков с указанием количества и сумм проблемных займов, а также в разрезе банков второго уровня, ломбардов, кредитных товариществ, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.


Источник: NUR.kz
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