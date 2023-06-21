Ежемесячный платеж по кредитам у казахстанцев больше их месячной зарплаты, заявил депутат

Депутат Ерлан Стамбеков на пленарном заседании палаты заявил, что банки часто выдают кредиты казахстанцам без учета коэффициента долговой нагрузки, передает корреспондент NUR.KZ.



Ерлан Стамбеков в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова и главы Нацбанка Галымжана Пирматова коснулся проблемы закредитованности казахстанцев.



"Согласно данным Национального банка, объем просроченной задолженности физических лиц, по которым нет оплаты более 90 дней, вырос с 1 марта по 1 мая 2023 года с 504 млрд тенге до 549 млрд тенге, а доля к общему объему просроченной задолженности – с 51% до 58%", – сообщил он.



По его словам, стабильный рост неработающих займов физлиц обусловлен не только неэффективностью работы финансовых институтов и коллекторских агентств, но и стремлением финансовых институтов к максимальной выдаче потребительских кредитов гражданам для получения сверхприбыли, без учета коэффициента долговой нагрузки.



В пример он привел случай, когда медработнику при заработной плате в 215 тыс. тенге с ежемесячной выплатой по кредитам в 129 тыс. тенге по состоянию на 2021 год в последующие два года три банка одобрили и выдали дополнительные кредиты с увеличением ежемесячных выплат до 360 тыс. тенге.



В связи с этим депутат просит провести анализ выданных займов физлицам банками второго уровня, микрофинансовыми организациями, ломбардами и кредитными товариществами с 2017 года по сегодняшний день на предмет выявления нарушений в части выдачи займов физическим лицам с превышением коэффициента долговой нагрузки.



Он также просит представить информацию по уровню просроченной задолженности по проблемным займам с просрочками более 30, 60 и 90 дней в разрезе регионов с учетом места прописки заемщиков с указанием количества и сумм проблемных займов, а также в разрезе банков второго уровня, ломбардов, кредитных товариществ, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.