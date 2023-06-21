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Освободить учителей от участия в выборах предложили в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:50
Освободить учителей от участия в выборах предложили в Казахстане
Фото: sputniknews.ru
Депутат Мажилиса Гаухар Танашева обратилась с запросом к заместителю премьер-министра - министру труда и соцзащиты Тамаре Дуйсеновой. В числе прочего депутат предложила отстранить казахстанских учителей от участия в выборах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В 2022-2023 годах в стране были проведены три крупные избирательные кампании: референдум, президентские выборы и выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Наши учителя участвовали во всех этих выборах, посвятив свое время их подготовке, проведению и подсчету результатов. В Трудовом кодексе Казахстана, законах "Об образовании" и "О статусе педагогов" указано, что учителя не должны заниматься работой, не связанной с их профессиональной деятельностью. В будущем, если мы хотим сохранить престижную учительскую профессию, не снижая статуса педагогов, мы должны поставить вопрос об их неучастии в выборах. Главный идеал и долг учителей – воспитывать наших детей", - говорится в запросе.

Кроме этого, депутат попросила рассмотреть вопрос о возвращении последнего звонка в Казахстане на прежнюю дату, 25 мая, и расширить возможности для детей из социально незащищенных семей получать образование в вузах и колледжах за счет бюджета.

Ранее в Казахстане появилась онлайн-петиция, авторы которой просили отстранить педагогов от участия в выборах и политике в целом.

"Выборами должен заниматься ЦИК или другой ответственный орган, а не мы!" - говорилось в петиции.


Источник: Tengrinews.kz
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