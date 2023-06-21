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"Затолкал в машину и увёз": девушку похитили и изнасиловали в Жамбылской области

Просмотров:1314 Опубликовано: Вчера, 18:26
"Затолкал в машину и увёз": девушку похитили и изнасиловали в Жамбылской области
Фото: kaztag.kz
Чудовищная история произошла в Жамбылской области. Девушку увезли на грузовой машине и изнасиловали, передаёт BaigeNews.kz. Об этом написала основательница фонда “НеМолчи” Дина Тансари.

Выяснилось, что пострадавшая подверглась насилию в 12 лет, после этого неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством.

"Мы с ней начали работать, но была еще одна попытка суицида, тогда ее спасли, буквально сняли с крыши полицейские Илийского района. После этого она длительное время лечилась, потом проходила терапию у нашего психолога. Уже полностью восстановилась, планировала поступать в институт на юриста, строила планы на будущее. Мы всей командой радовались результатам и победам этой девочки. И вот вчера ее изнасиловал очередной недомужик. Знаете как бывает в аулах, если девушку изнасиловали и не наказали насильника, об этом знает сразу весь аул", – пишет Тансари.

По словам правозащитницы, девушку поймал мужчина на грузовой мужчине, затолкал ее в авто и увез далеко от дома примерно в восемь вечера. После содеянного он высадил ее на дороге и домой пострадавшая вернулась только в пять утра.

"Она рассказала все подробности мне, это очень страшно. Вечером у нее начались сильные боли, весь день ее рвало, пришлось вызвать скорую. В больницу вызвали полицию, она дала показания, прошла экспертизу. Утром пойдет на допрос", – добавила Тансари.

Жуткое происшествие прокомментировали в ДП Жамбылской области.

"Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Кордайского района. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела. Назначены соответствующие экспертизы", – отметили в полиции.


Источник: Baigenews.kz
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