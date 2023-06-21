Торегали Тореали увеличили срок содержания под стражей

Певец Торегали Тореали проведёт под арестом три дополнительных дня. Такое решение приняли в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня состоялось заседание, на котором артиста привлекли к ответственности по части 1 статьи 613 КоАП - "Невыполнение требований сотрудника полиции".
Суд установил, что 14 июня певец управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и не выполнил законные требования патрульных об остановке транспортного средства.
Торегали Тореали признали виновным. Ему наложено административное взыскание в виде ареста на трое суток.
Ранее артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет.
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