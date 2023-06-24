Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 24 Июня
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.05 KZT
  • €1 = 485.5 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстан начнет перевозить нефть по Каспию на своих танкерах

Просмотров:627 Опубликовано: Сегодня, 12:54
Казахстан начнет перевозить нефть по Каспию на своих танкерах
Фото: vlast.kz
На Каспийском море появятся два казахстанско-арабских нефтяных танкера. В "Самрук-Қазына" озвучили LS подробности.

По информации фонда, совместное предприятие между "Казмортрансфлотом" (дочерняя компания "КазМунайГаза") и Abu Dhabi Ports (ОАЭ) - Caspian Integrated Maritime Solutions приобрело два танкера на 8 тыс. тонн каждый. Стоимость приобретения составляет порядка $30 млн (13,4 млрд тенге по курсу Нацбанка 447,62 тенге за $1).

Их планируется доставить на Каспий в IV квартале 2023 года.

Танкеры будут задействованы при транспортировке казахстанской нефти по маршруту Актау – Баку. В "Самрук-Қазына" напомнили, что в прошлом году с SOCAR был заключен договор по транспортировке через трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан 1,5 млн тонн казахстанского черного золота в год.

"По данному соглашению казахстанский и азербайджанский флот будет использован на паритетной основе. Два новых танкера способны транспортировать 50% от 1,5 млн тонн в год. Сейчас они закрывают текущую потребность грузоотправителей", – пояснили в фонде.

В организации отметили, что решение о приобретении дополнительных танкеров будет принято в случае, если будут достигнуты новые договоренности об увеличении объемов перевозки нефти, а также исходя из графика выбытия действующего флота.



Источник: LS
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика