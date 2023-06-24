Казахстан начнет перевозить нефть по Каспию на своих танкерах

На Каспийском море появятся два казахстанско-арабских нефтяных танкера. В "Самрук-Қазына" озвучили LS подробности.



По информации фонда, совместное предприятие между "Казмортрансфлотом" (дочерняя компания "КазМунайГаза") и Abu Dhabi Ports (ОАЭ) - Caspian Integrated Maritime Solutions приобрело два танкера на 8 тыс. тонн каждый. Стоимость приобретения составляет порядка $30 млн (13,4 млрд тенге по курсу Нацбанка 447,62 тенге за $1).



Их планируется доставить на Каспий в IV квартале 2023 года.



Танкеры будут задействованы при транспортировке казахстанской нефти по маршруту Актау – Баку. В "Самрук-Қазына" напомнили, что в прошлом году с SOCAR был заключен договор по транспортировке через трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан 1,5 млн тонн казахстанского черного золота в год.



"По данному соглашению казахстанский и азербайджанский флот будет использован на паритетной основе. Два новых танкера способны транспортировать 50% от 1,5 млн тонн в год. Сейчас они закрывают текущую потребность грузоотправителей", – пояснили в фонде.



В организации отметили, что решение о приобретении дополнительных танкеров будет принято в случае, если будут достигнуты новые договоренности об увеличении объемов перевозки нефти, а также исходя из графика выбытия действующего флота.



