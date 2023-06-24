Токаев переговорил по телефону с Путиным

Глава государства Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.



Как следует из сообщения Акорды, Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране.



"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", – говорится в сообщении.



Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.