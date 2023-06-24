Рубль дешевеет, доллар дорожает к тенге на фоне событий в России

Курсы валют в обменниках изменились на фоне событий с мятежом в России, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным агрегатора курсов валют в банкоматах Казахстана Kurs.kz, курс доллара, по сравнению с установленным на последних торгах на KASE, в среднем подорожал на 3-4 тенге. В обменниках Алматы курс покупки доллара равен 451 тенге, в обменниках Астаны - 449 тенге. Продается доллар в обменниках Алматы в среднем по 459 тенге, в обменниках Астаны курс на продажу - 457 тенге.



Курс российского рубля в свою очередь значительно упал в сравнении с установленным на вчерашних торгах в среднем на 0,6 тенге за рубль. Курс на покупку рубля в Алматы в среднем составил 4,7 тенге, в Астане - 4,5 тенге. На продажу рубля курс в Алматы составил 5,2, в Астане от 5,15 до 5,2 тенге.



Евро также поднялся в обменниках до 489 тенге за продажу и 495 за покупку.



Напомним, что доллар дорожает в российских банках на фоне мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина