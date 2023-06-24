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Нацбанк Казахстана предупреждает пользователей об активации мошенников

Просмотров:414 Опубликовано: Вчера, 19:36
Нацбанк Казахстана предупреждает пользователей об активации мошенников
Фото: inbusiness.kz
Национальный Банк Казахстана предупреждает об активизации мошенников, сообщает Sputnik.

"Мошенники в тематических группах в мессенджерах и социальных сетях предлагают предоставить за отдельную плату одноразовый доступ к "программе-помощнику", которая якобы автоматически добавляет коллекционные монеты в корзину покупателя интернет-магазина НБК в любом количестве", - сообщает пресс-служба банка.

В ведомстве отметили, что мошенники показывают потенциальным клиентам изображения уже "успешно" проведенных операций по добавлению в корзину коллекционных монет и сообщают ложную информацию о том, что "программа-помощник" полностью безопасна.

"Однако после получения денежных средств мошенники предоставляют нерабочее программное обеспечение, которое может содержать вирусы или другой вредоносный код, выполнение которого может привести к утечке или потере данных пользователя", - добавили в банке.

Нацбанк просит соблюдать бдительность, не покупать и не использовать сомнительное программное обеспечение для работы в интернет-магазине банка.


Источник: sputnik.kz
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