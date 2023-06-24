Нацбанк Казахстана предупреждает пользователей об активации мошенников

Национальный Банк Казахстана предупреждает об активизации мошенников, сообщает Sputnik.



"Мошенники в тематических группах в мессенджерах и социальных сетях предлагают предоставить за отдельную плату одноразовый доступ к "программе-помощнику", которая якобы автоматически добавляет коллекционные монеты в корзину покупателя интернет-магазина НБК в любом количестве", - сообщает пресс-служба банка.



В ведомстве отметили, что мошенники показывают потенциальным клиентам изображения уже "успешно" проведенных операций по добавлению в корзину коллекционных монет и сообщают ложную информацию о том, что "программа-помощник" полностью безопасна.



"Однако после получения денежных средств мошенники предоставляют нерабочее программное обеспечение, которое может содержать вирусы или другой вредоносный код, выполнение которого может привести к утечке или потере данных пользователя", - добавили в банке.



Нацбанк просит соблюдать бдительность, не покупать и не использовать сомнительное программное обеспечение для работы в интернет-магазине банка.