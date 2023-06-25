Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности

Утром 25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России.



Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику нашей страны.



Напомним, в Кремле заявили о военном мятеже ЧВК "Вагнер". Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело.



Ранее Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.