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Головкин продолжит карьеру в новом дивизионе - промоутер

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Головкин продолжит карьеру в новом дивизионе - промоутер
Фото: tengrinews.kz
Британский промоутер Эдди Хирн, организовавший несколько крайних выступлений казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщил, что казахстанский ветеран не собирается завершать профессиональную карьеру, передает Tengri Sport со ссылкой на sports.ru.

"Я не разговаривал с ним предметно о его карьере, но у меня сложилось впечатление, что он определенно хочет продолжить выступления. Думаю, он перейдет во второй средний вес", - заявил Хирн изданию BoxingScene.

Казахстанец не выступал с сентября 2022 года, когда уступил бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound мексиканцу Саулю Альваресу единогласным судейским решением. Поражение стало для него вторым в карьере. Впервые он проиграл в сентябре 2018-го - также Альваресу.

Геннадий Головкин дебютировал в профессиональном боксе в 2006 году: за 17 лет провел 45 боев - 42 победы, два поражения и ничья. В 2023 году 41-летний казахстанец освободил титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA. После этого появились слухи, что боксер скоро завершит карьеру.


Источник: Tengri Sport
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