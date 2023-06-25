Токаев провёл внеочередное заседание Совбеза

Глава государства одобрил разработанный правительством оперативный план действий, сообщает informburo.kz.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл внеочередное заседание Совета безопасности, сообщает Акорда.



Глава государства заслушал доклады премьер-министра, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации.

Несмотря на то, что произошедшее в России является её внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяжённую границу в мире. Президент отметил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана.



"Глава государства напомнил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности своих граждан. Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий. По мнению президента, ключевым приоритетом внутренней политики любого государства, включая Казахстан, должен быть принцип верховенства закона как основы обеспечения общественного порядка и социально-экономического развития", – говорится в сообщении.



На заседании отметили необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в стране, а также безопасности казахстанских граждан. Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций.

По итогам заседания Совета безопасности глава государства одобрил разработанный правительством оперативный план действий.

