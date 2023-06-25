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Пожар на Балхаше охватил более 150 гектаров. Горит камыш

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:20
Пожар на Балхаше охватил более 150 гектаров. Горит камыш
Фото: МЧС РК
На территории Иле-Балхашского резервата происходит горение на площади 150 гектаров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Общая площадь пожара составляла порядка 6200 гектаров, из них потушено 6050 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. На участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка.

"Силами ДЧС и РГУ "ГПР "Иле-Балхаш" в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп производится тушение в шестом квартале в северо-западной стороне на предварительной площади 150 гектаров. Метеообстановка: ясно, без осадков, температура воздуха +24 градуса, ветер северный, 2 метра в секунду", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, снимки космомониторинга, распространяемые в социальных сетях, на сегодняшний день являются неактуальными.



Пользователи соцсетей изначально предположили, что пожар происходит на территории Карагандинской области. Однако в ДЧС региона отметили, что на их территории огня нет.


Источник: Tengrinews.kz
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