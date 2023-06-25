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Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах страны

Просмотров:320 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах страны
Фото: liter.kz
Дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.

В столице, утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

26 июня ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Сильные дожди и град ожидаются в Северо-Казахстанской области. Ветер юго-восточный ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге области порывы 23 м/с.

26 июня ночью временами на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Гроза ожидается в Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях.

Сильный ветер ожидается днем на западе области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-18 м/с.

Шквал, грозы и дождь ожидаются в горных и предгорных районах Туркестанской области. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с.

26 июня на севере, западе, юге, Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал.

Гроза ожидается в областях Ұлытау и Жетісу.

Пыльная буря ожидается в центре Кызылординской области. Ветер западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с.

26 июня днем на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал.

Гроза ожидается в Павлодарской и Мангистауской областях.


Источник: NewTimes.kz
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