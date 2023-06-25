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"Уважаю таких девушек". Казнет обсуждает женщину, работающую водителем автобуса

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 19:15
"Уважаю таких девушек". Казнет обсуждает женщину, работающую водителем автобуса
Фото: tengrinews.kz
В социальных сетях набирает популярность добрый ролик, автор которого засняла женщину - водителя автобуса в Алматы. О том, почему видео вызвало интерес у казахстанцев, рассказывает Tengri Life.

Алматинка, обратившая внимание на Актолкын Смайлову, восхитилась трудолюбием девушки и решила поделиться роликом о ней с пользователями сети.

@gulnaraissaeva #Алматы ♬ оригинальный звук - gulnaraissaeva


Короткое видео активно комментируется пользователями TikTok, многие пишут теплые слова водителю и желают ей терпения в ее нелегкой работе. Другие же отмечают, что видели женщин за рулем и на других маршрутах.

"Никогда женщин не видел за рулем автобусов", "Уважаю таких девушек", "Очень аккуратно водит", "Счастливой дороги тебе, девушка", "Действительно милая", - пишут пользователи соцсети под постом.

Наша редакция связалась с героиней видео и выяснила, что та уже несколько месяцев трудится водителем 34-го маршрута. 35-летняя Актолкын родом из Шымкента, но сейчас проживает в Алматы вместе с мужем и двумя детьми.

"Раньше я работала кондуктором в автобусах, но очень хотелось поработать и за рулем - отучилась, получила права. Это было еще в 2014 году. Потом начала водить троллейбусы, долгие годы проработала на разных маршрутах. Вот уже четыре месяца как работаю водителем автобуса", - рассказала она.

Женщина очень любит свою работу и не ожидала, что кто-то оценит ее труд и тем более выложит ролик в социальные сети.

"Мне нравится водить именно автобус и я действительно люблю свою работу. У меня два сына: старшему - 8 лет, младшему - 3,5 года. Когда они видят меня за рулем, кричат: "Это мамин автобус". С видео получилось неожиданная история: женщина попросила разрешение меня снять и я согласилась. Не думала, что ролик станет популярным", - смеется Актолкын.

Тем временем в пресс-службе акимата Алматы отметили, что в компании, где работает Актолкын, есть еще женщины-водители.

"В данном ТОО трудятся 9 женщин - водителями автобусов и 71 - водителями троллейбусов", - сообщили в акимате.


Источник: Tengri Life
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