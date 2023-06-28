Президент Казахстана поздравил соотечественников с праздником Курбан айт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником Курбан айт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".



"Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан айт! В этой религиозной традиции ярко проявляется суть Ислама. Курбан айт призывает людей к милосердию и солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим. Эти высокие гуманистические ценности содействуют духовному прогрессу нации, укоренению в обществе ответственности и справедливости.



В дни Курбан айта мусульмане тепло поздравляют друг друга, искренне желают благополучия родным и близким, бескорыстно помогают нуждающимся. Этот светлый праздник сближает людей, способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране.



Отзывчивость и стремление делать добро другим - неотъемлемая грань нашей идентичности. Поэтому идеалы Курбан айта глубоко созвучны миропониманию всех граждан, органично вплетены в культурный код нашего народа



Желаю всем соотечественникам благоденствия и процветания! С праздником Курбан айт!", - говорится в поздравлении Главы государства.