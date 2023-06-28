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Душила, бросала об пол и пинала. Издевательство девочки над кошкой попало на видео

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 10:44
Душила, бросала об пол и пинала. Издевательство девочки над кошкой попало на видео
Фото: tengrinews.kz
Маленькая девочка жестоко издевалась над кошкой в лифте, передает корреспондент Tengrinews.kz. Это попало на видео.

На кадрах видно, как девочка с кошкой на руках заходит в лифт. Затем она начинает душить животное, бросать об пол и пинать. Затем как ни в чем не бывало выходит из лифта.

Казахстанцы оказались шокированы таким обращением ребенка с животным. Оказалось, что видео было снято в ЖК "12 Месяцев" в Алматы.

Душила, бросала об пол и пинала. Издевательство девочки над кошкой попало на видео

"Ужас, мне стало плохо! Какой кошмар - ее даже девочкой тяжело назвать. А ведь это все идет из семьи и ее окружения ..."

Что в семье происходит у этой девочки? Такая жестокость! Заберите у нее кошку! Откуда в маленькой девочке злости и жестокости столько, жаль, наверное, она больна психически или же в семье что-то не так, это явный выплеск агрессии… На это просто нельзя смотреть без слез, они не могу ответить и дать сдачу".

"Очень страшно, что сейчас дети порождают такую жестокость над животными, ну ведь поведение этой девочки- это воспитание и ответственность родителей!!! Люди сошли с ума".

"Это делает девочка, не могу поверить в это. Бедная кошечка", - пишут казахстанцы в социальных сетях.

Как сообщили в Департаменте полиции города Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района проведена проверка.

"Установлено, что правонарушение допущено 11-летней девочкой, которая вместе с родителями приехала в гости к родственникам из Караганды. Другие обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.


Источник: Tengrinews.kz
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