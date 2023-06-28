Супруга умершего в больнице Караганды мужчины обвинила врачей в халатности

Жительница Караганды обвинила врачей больницы в халатности. По ее словам, ее госпитализированному мужу не оказали помощь должным образом, в результате чего мужчина скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на ekaraganda.



По информации издания, вдова Гулден Молдабекова рассказала о случившемся в стенах больницы на своей странице в соцсети.



По ее словам, трагедия произошла 21 июня. Ее мужу Айдосу Молдабекову стало плохо. В 02:33 она вызвала ему скорую помощь, обратившись с жалобами: "онемение руки и ноги, нестабильное сердцебиение". Прибывшие врачи госпитализировали мужчину.



"Принимали его очень долго, не смогли определить диагноз, оставили под наблюдением. Первую медицинскую помощь не оказали. В 04:50 меня отправили домой, сказали прийти в 09:00, чтобы узнать у врачей о его диагнозе. (…) Прихожу в 08:50 и нахожу его в тяжелом состоянии. Он не разговаривал, двигались только глаза. Сразу его забрали в реанимацию! Через два часа мне сообщили о смерти!" – рассказала она.



Гулден Молдабекова требует привлечь к ответственности врачей Многопрофильной больницы имени Макажанова. По ее словам, она уже написала заявления в Юго-Восточной отдел полиции, прокуратуру, Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Карагандинской области.



"Почему не принимались меры до моего приезда! Требую Министерство здравоохранения принять меры. Пусть виновные будут привлечены к ответственности! За халатное отношение, за некомпетентность врачей!" – добавила она.



Как сообщили в администрации Многопрофильной больницы имени Макажанова, пациент был своевременно осмотрен дежурным врачом невропатологом. Проведено необходимое обследование (КТ-головного мозга, ЭКГ, КЩС, анализ крови). Также состоялись консультации реаниматолога, терапевта, оториноларинголога, был проведен консилиум. Мужчину госпитализировали в инсультное отделение.



"Факт смерти пациента зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, проводятся процессуальные действия. Руководство больницы приносит соболезнования родственникам пациента и заверяет, что в случае доказательства вины, ответственные медицинские работники понесут наказание", – сообщили в ведомстве.



Кроме того, по данным издания, руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова рассказала, что уже проводятся все необходимые проверки, запрошена история болезни умершего.



Добавим, что по информации на сайте клиники, Многопрофильная больница имени Макажанова обладает всем спектром отделений для оказания помощи.



Структура клиники организована таким образом, что обеспечивается полная преемственность в лечении пациента: от этапа диагностики, неврологического, хирургического, травматологического и терапевтического лечения до реабилитации. Это означает, что пациенту не нужно обращаться за дополнительной помощью в другие учреждения.



В структуре клиники имеется 207 нейро-неврологических коек, 177 ортопедо-травматологических коек, 100 коек хирургического профиля и 69 коек общего профиля и 12 коек в отделении анестезиологии и реанимации. Прием пациентов со всей области ведется в консультативно-диагностическом отделении. На базе клиники работают около 10 клинических кафедр НАО МУК.