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Федерация тяжелой атлетики сделала заявление после смерти Владимира Седова

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 14:11
Федерация тяжелой атлетики сделала заявление после смерти Владимира Седова
Фото: zakon.kz
Федерация тяжелой атлетики окажет помощь семье Владимира Седова в размере пяти миллионов тенге, а также необходимую поддержку в воспитании сына, передает официальный сайт ФТА РК.

"26 июня ушел из жизни известный казахстанский тяжелоатлет – Владимир Седов. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, мастер спорта международного класса, многократный чемпион и рекордсмен Казахстана, Владимир Седов с детства был предан казахстанскому спорту.

На Олимпиаде-2008 в категории до 84 килограммов Владимир Седов занял четвертое место. За выдающиеся успехи был награжден огрденом "Құрмет". Владимиру было 35", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ФТА, семье Седова будет оказана помощь в размере 5 млн тенге, а также необходимая поддержка в воспитании сына.

"Утраты, понесенные нами в эти годы, свидетельствуют о проблемах, с которыми сталкиваются все спортсмены, уходя из большого спорта. Федерацией будет разработана и представлена общественности программа по поддержке ветеранов спорта, в рамках которой будет оказана необходимая помощь нуждающимся тяжелоатлетам", – добавили в федерации.

Отмечается, что на данную программу поддержки атлетов и тренеров ФТА в этом году будет выделено 10 млн тенге из привлеченных спонсорских средств.

Напомним, вчера стало известно, что ушел из жизни участник Олимпиады-2008 в Пекине, четырехкратный чемпион Казахстана по тяжелой атлетике Владимир Седов.

Добавим, что в 2016 году Международный олимпийский комитет при содействии Всемирного антидопингового агентства перепроверил допинг-пробу Владимира Седова, сданную им на Олимпиаде в Пекине. Исследование показало наличие станозолола.

В августе 2018 года стало известно, что известного казахстанского тяжелоатлета дисквалифицировали за допинг на 8 лет.


Источник: NUR.KZ
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