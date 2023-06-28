Житель поселка Бестобе вырыл пролаз на золоторудные шахты

Незаконный пролаз на неработающие золоторудные шахты в поселке Бестобе обнаружили полицейские, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий на территории поселка Бестобе во дворе одного из местных жителей обнаружен пролаз на нижние горизонты шахты.







Тайный ход, или так называемую в народе "дудку", сельчанин оборудовал прямо во дворе собственного дома, прикрыв для маскировки бетонной плитой и подручными материалами.



"В целях предотвращения фактов самовольного использования недр и незаконной добычи золотосодержащей руды, а главное, предупреждения несчастных случаев при спуске черных старателей на нижние горизонты шахт, было принято решение ликвидировать данный пролаз", - сообщается в telegram-канале Polisia.kz.