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Пособия по инвалидности и потере кормильца повысят в Казахстане с 1 июля

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Пособия по инвалидности и потере кормильца повысят в Казахстане с 1 июля
Фото: ortix.ru
Размер социального пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца в Казахстане увеличат с 1 июля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на пресс-конференции в СЦК 29 июня председатель Комитета труда и социальной защиты населения Толеген Оспанкулов, с 1 июля указанные пособия повысят на 14,5%.

"Количество получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 532,3 тысячи человек", – отметил Толеген Оспанкулов.
Председатель комитета напомнил, что в 2022 году размер государственных социальных пособий дважды увеличивали в связи с инфляцией. С 1 января соцвыплаты повысили на 5%, с 1 апреля – еще на 4%, а уже в текущем году – на 8,5%.

О том, что пособия по инвалидности в Казахстане повысят, стало известно еще в апреле.


Источник: zakon.kz
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