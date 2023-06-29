Смаилов: В 2023 году повышенные социальные выплаты получат более 4 млн казахстанцев

Премьер-министр Алихан Смаилов 29 июня на республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии Amanat рассказал о мерах, которые правительство принимает для повышения доходов граждан, строительства и модернизации инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.



Алихан Смаилов подчеркнул, что в 2023 году при уточнении республиканского бюджета на социальные выплаты, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры и другие направления дополнительно выделили 2,2 трлн тенге, отметили в пресс-службе главы правительства.



"Сегодня все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объеме. В целом в этом году предусмотрено 4,6 трлн тенге для охвата 4,4 млн человек повышенными социальными выплатами", – сообщил Алихан Смаилов.



Премьер отметил, что в рамках программы повышения доходов населения удалось увеличить заработок более чем 3 млн человек. До 30% выросла зарплата 1,2 млн работников бюджетной сферы, на 10-50% больше стал зарабатывать миллион работников других сфер, на 23% повысили пособия почти для 900 тысяч человек. Стипендии студентов увеличили на 20%. По программе содействия занятости до конца года трудоустроят около миллиона казахстанцев.