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Смаилов: В 2023 году повышенные социальные выплаты получат более 4 млн казахстанцев

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Смаилов: В 2023 году повышенные социальные выплаты получат более 4 млн казахстанцев
Фото: dknews.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов 29 июня на республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии Amanat рассказал о мерах, которые правительство принимает для повышения доходов граждан, строительства и модернизации инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в 2023 году при уточнении республиканского бюджета на социальные выплаты, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры и другие направления дополнительно выделили 2,2 трлн тенге, отметили в пресс-службе главы правительства.

"Сегодня все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объеме. В целом в этом году предусмотрено 4,6 трлн тенге для охвата 4,4 млн человек повышенными социальными выплатами", – сообщил Алихан Смаилов.

Премьер отметил, что в рамках программы повышения доходов населения удалось увеличить заработок более чем 3 млн человек. До 30% выросла зарплата 1,2 млн работников бюджетной сферы, на 10-50% больше стал зарабатывать миллион работников других сфер, на 23% повысили пособия почти для 900 тысяч человек. Стипендии студентов увеличили на 20%. По программе содействия занятости до конца года трудоустроят около миллиона казахстанцев.


Источник: zakon.kz
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