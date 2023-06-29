Жестокую расправу устроили над парнем на юге Казахстана из-за видео со школьницей

Жетысайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих парней в возрасте 22-25 лет, обвиняемых в групповом хулиганстве, незаконном обращении с оружием и лишении свободы молодого человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного суда.



Как установлено в суде, несовершеннолетняя жительница Жетысая пожаловалась своему 23-летнему приятелю, что некий старшеклассник снял ее на видео и выложил в социальные сети.



Оказалось, что начинающий блогер незаметно снимал девочек-школьниц в моменты их свиданий с молодыми людьми. Это вызвало возмущение не только у героинь сюжетов, но и у их старшего товарища.



23-летний парень собрал друзей, вызвал блогера на встречу и устроил ему наказание. Расправа состоялась поздним вечером. Пришедшего парня затащили в машину, где стали избивать руками и ногами. Затем один из нападавших выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.



Потерпевший получил синяки и ссадины, которые медики оценили как легкий и средний вред здоровью.



Полиция задержала троих подозреваемых. В ходе суда потерпевшие примирились с двумя из обвиняемых, в отношении которых уголовное дело было прекращено, они были освобождены от уголовного преследования.



Стрелок же был признан виновным в хулиганстве, а также хранении и использовании незарегистрированного травматического оружия. Он получил 3 года 5 месяцев ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.



Отметим, что согласно ст.293 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.



А на основании ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним, наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.