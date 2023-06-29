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Похищенное во время январских событий оружие нашли на кладбище в Таразе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:04
Похищенное во время январских событий оружие нашли на кладбище в Таразе
Фото: zakon.kz
Сотрудники полиции нашли на кладбище в Жамбылской области три мешка с оружием и боеприпасами. Идет досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники УПН ДП Жамбылской области 27 июня обнаружили возле кладбища по ул. Махамбет Батыра в Таразе три полиэтиленовых мешка с оружием и боеприпасами, сообщили в региональном департаменте полиции 29 июня.

"Из мешков изъяли самозарядный гладкоствольный карабин марки "Сайга 410" с тремя боеприпасами 10,25 мм калибра, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки "ИЖ КА" 16 мм калибра, одноствольный гладкоствольный винчестер марки Hatsan 12 мм калибра, похищенное со склада ДП Жамбылской области, а также одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки "ИЖ 17" 16 мм калибра со стертыми заводскими номерами", – говорится в сообщении полиции.

По этому факту начали досудебное расследование по ст. 287 части 3 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Ранее жителя Алматинской области задержали по подозрению в хранении оружия, похищенного во время январских беспорядков 2022 года.


Источник: zakon.kz
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