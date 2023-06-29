Президент Токаев подписал закон по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и ЖКХ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.



"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства", - сообщает пресс-служба Акорды.



Данный закон направлен на введение государственного регулирования розничных цен на сжиженный нефтяной газ, изменение порядка государственного регулирования цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа.