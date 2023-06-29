Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 29 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.13 KZT
  • €1 = 495.68 KZT
  • 1 RUB = 5.22 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Токаев подписал закон по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и ЖКХ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:26
Токаев подписал закон по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и ЖКХ
Фото пресс-службы Акорды
Президент Токаев подписал закон по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и ЖКХ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства", - сообщает пресс-служба Акорды.

Данный закон направлен на введение государственного регулирования розничных цен на сжиженный нефтяной газ, изменение порядка государственного регулирования цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика