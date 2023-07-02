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"Очень люблю ваш инструмент". Россиянин играет казахские кюи на домбре

Просмотров:516 Опубликовано: Вчера, 15:53
"Очень люблю ваш инструмент". Россиянин играет казахские кюи на домбре
Фото: tengrinews.kz
Житель России Дмитрий Суворов принял участие в акции "Асыл домбыра", запущенной в честь празднования Национального дня домбры, передает Tengri Life.

Мужчина прислал письмо на почту Централизованной библиотечной системы отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Экибастуза, которые запустили акцию.

"Увидел объявление об акции "Асыл домбыра" и хотел бы в ней поучаствовать. Я не экибастузец и даже не казахстанец, но очень люблю ваш национальный инструмент. Учусь играть на нем уже четыре года, могу исполнять как казахские кюи, так и популярную и даже классическую музыку. Работая в Казахстане, научился играть на домбре, кыл-кобызе, сыбызгы, шертере и шанкобызе", - написал россиянин.

@dimasuvorov

♬ оригинальный звук - Дмитрий Суворов


С письмом Дмитрий прислал видео двух исполненных им композиций: Әлиұлы Сүгірдің "Ыңғай төк" күйі и композицию известной голландской рок-группы Shocking Blue - Venus.

У Дмитрия Суворова есть аккаунт в TikTokе (@dimasuvorov), где он популяризует казахский национальный инструмент.

Национальный день домбры в Казахстане отмечают пятый год подряд. Музыкальный праздник отмечается в первое воскресенье июля.


Источник: Tengri Life
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