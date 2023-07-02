Кайрату Боранбаеву отменили приговор

Из-за отсутствия оригинала документа, содержащего информацию о цене российского газа, судебная коллегия по уголовным делам Астаны отменила приговор, вынесенный в отношении Кайрата Боранбаева, сообщает Zakon.kz.



Суд отменил Кайрату Боранбаеву, Роману Наханову и Тайыру Жанузаку приговор от 31 марта 2023 года. Причиной отмены стало отсутствие исходных данных о цене газа, предложенного АО "Казтрансгаз" со стороны России.



Разницу в цене рассматривали как преступление в виде завышения цены газа.



Однако указывается, что оригинал этого протокола отсутствует. Судебная коллегия не считает электронную копию черновика, изъятого из переписки сотрудников "Казтрансгаза", достаточным доказательством его подлинности.



"В копии имеется п. 18 о дополнительной поставке российского природного газа в Казахстан по цене 145 долларов США за тыс. кубометров. В исследованном в суде подлиннике Протокола совещания с 17 пунктами от 12.07.2019 г. нет этого пункта. Источники этих документов не установлены. В приговоре не отражено, каким образом получена копия протокола с 18 пунктами, где находится подлинник, почему указанный протокол не направлен на исполнение, по какой причине этот пункт не включен в окончательный вариант решения. Таким образом, приговор суда постановлен с нарушениями уголовно-процессуального закона, выводы суда о виновности основаны на предположениях, при отсутствии подлинников документов за основу взяты копии, достоверность и подлинность которых вызывает сомнения, 7 использованы недопустимые доказательства, и доказательства, которые не проанализированы, не сопоставлены на достоверность и не подтверждены другими объективными доказательствами", - говорится в постановлении.



В протоколе суда говорится, что доказательств мошеннической схемы нет.



"Нет доказательств, что в предполагаемом протоколе включена цена его транспортировки с территории России до границы Казахстана с Китаем, непонятно, кто будет оплачивать почти 57 долларов за транзит газа. Исходя из рисков поставщика «АзияГазЧунджа», наоборот, Казтрансгаз получил прибыль около 130 млн долларов США. Свидетели Несонов, Сулейманов и Мухамеджанова подтвердили выгодность данной сделки", - указано в постановлении.



При таких обстоятельствах приговор суда подлежит отмене, а уголовное дело подлежит рассмотрению судом апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции в коллегиальном составе.