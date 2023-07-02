Галымжан Кырыкбай стал чемпионом "Қазақстан Барысы -2023"

Определился победитель республиканского турнира "Қазақстан Барысы -2023", передает Tengri Sport.



Как сообщает пресс-служба Фонда поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy, в финале турнире сошлись Нурдаулет Жарылгапов из Мангистауской области и победитель турнира "Аскер Барысы" среди силовых структур – Галымжан Кырыкбай. В упорной схватке победителем вышел Галымжан Кырыкбай. Он и стал обладателем золотого пояса и 25 миллионов тенге.



За третье место на ковер вышли Мухтар Далелханулы из Павлодарской области и еще один победитель турнира "Аскер Барысы" - Марат Байкамуров. Бронзовый пояс достался палуану из Павлодарской области.



Результаты:



Галымжан Кырыкбай (Аскер барысы, 145 килограммов). Он получил 25 миллионов тенге.

Нурдаулет Жарылгапов (Мангистауская область, 155 килограммов). Приз: 5,5 миллиона тенге.

Мухтар Далелханулы (Павлодарская область, 115 килограммов). Приз: 1,8 миллиона тенге.



Республиканский турнир "Қазақстан барысы – 2023" по казах курес был приурочен ко Дню столицы. В соревнованиях приняли участие сильнейшие палуаны, прошедшие отборочные этапы в регионах и попавшие в финал турнира "Қазақстан барысы - 2023". Само состязание проводят на постоянной основе с 2011 года с целью развития и поддержки национального вида спорта - казах курес.



Регионы представлены составом в количестве двух человек, которые выступают в абсолютной весовой категории. Общее количество участников в этом году - 41: по два с каждого региона, а также победители турнира среди силовых структур "Аскер Барысы" и прошлогоднего отбора.



Турнир организован при поддержке Министерства культуры и спорта, акимата Астаны, Ассоциации Qazaq kuresi и Фонда поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy. Генеральный партнер турнира АО "ФНБ "Самрук-Қазына". Также партнерами выступают Фонд поддержки спорта Sport Qory и АО "Сәтті Жұлдыз".