В Казахстане продолжат выдавать льготные автокредиты

В Казахстане останется одна программа льготного автокредитования. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития озвучили LS подробности.
По информации ведомства, в стране продолжит действовать программа льготного автокредитования по линии БРК, запущенная в 2015 году, с общим объемом финансирования в 82 млрд тенге.
На данный момент очередь продвигается по мере возврата средств на револьверной основе.
В министерстве напомнили, что кредиты предоставляются конечным заемщикам по условиям:
- процентная ставка - 4%;
- срок кредитования - не более семи лет;
- первоначальный взнос в рамках постановления правительства не предусмотрен, однако банки устанавливают от 10%;
- максимальная стоимость автомобиля - 15 млн тенге.
Банками-участниками являются Евразийский, Народный, БЦК и Forte.
Вместе с тем, в МИИР отметили, что сейчас прорабатываются дополнительные условия льготного автокредитования.
Напомним, что данная программа распространяется только на авто казахстанского производства.
Между тем, в МИИР решили перенаправить средства от программы льготного автокредитования, запущенной в 2022 году, на лизинг автобусов. Позже в ведомстве назвали причины данного решения.
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