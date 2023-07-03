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В Казахстане продолжат выдавать льготные автокредиты

Просмотров:387 Опубликовано: Сегодня, 14:30
В Казахстане продолжат выдавать льготные автокредиты
Фото: liter.kz
В Казахстане останется одна программа льготного автокредитования. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития озвучили LS подробности.

По информации ведомства, в стране продолжит действовать программа льготного автокредитования по линии БРК, запущенная в 2015 году, с общим объемом финансирования в 82 млрд тенге.

На данный момент очередь продвигается по мере возврата средств на револьверной основе.

В министерстве напомнили, что кредиты предоставляются конечным заемщикам по условиям:

- процентная ставка - 4%;
- срок кредитования - не более семи лет;
- первоначальный взнос в рамках постановления правительства не предусмотрен, однако банки устанавливают от 10%;
- максимальная стоимость автомобиля - 15 млн тенге.

Банками-участниками являются Евразийский, Народный, БЦК и Forte.

Вместе с тем, в МИИР отметили, что сейчас прорабатываются дополнительные условия льготного автокредитования.

Напомним, что данная программа распространяется только на авто казахстанского производства.

Между тем, в МИИР решили перенаправить средства от программы льготного автокредитования, запущенной в 2022 году, на лизинг автобусов. Позже в ведомстве назвали причины данного решения.


Источник: LSM.kz
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