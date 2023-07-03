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На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 15:39
На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов
Иллюстративное фото с сайта sb.by
Вейпы весом 155,8 тонн и стоимостью 6,1 миллиарда тенге изъяли таможенники на посту "Алаколь" на границе с Китаем, передаёт BaigeNews.kz.

Основанием задержания товаров и транспортных средств явилось не предоставление документов и недекларирование товаров, при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС.

"С 1 по 6 марта 2023 года на таможенный пост "Алаколь" ДГД по области Жетісу прибыли 8 автотранспортных средств из КНР. Однако, в нарушение статьи 154 Таможенного кодекса, перевозчик своевременно не уведомил таможенный орган о прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС и не представил документы на товар", - сообщили в Комитете государственных доходов.

За эти нарушения перевозчика привлекли к административной ответственности по статьям 524 и 531 КоАП РК.

"При проведении таможенного досмотра товаров и транспортных средств были обнаружены - электронные сигареты (вейп) общим весом 155,8 тонн. Согласно заключения специалистов общая стоимость товара составила 6, 1 миллиарда тенге. Предполагаемая сумма таможенных платежей и налогов составляет 1,9 миллиарда тенге", - отметили в ведомстве.

Материалы переданы в ДЭР по области Жетысу для проведения дальнейших процессуальных действий.


Источник: BaigeNews.kz
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