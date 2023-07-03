Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Июля
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.33 KZT
  • €1 = 490.22 KZT
  • 1 RUB = 5.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Kaspi Жұма пройдет 14, 15 и 16 июля

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Kaspi Жұма пройдет 14, 15 и 16 июля
Фото: Kaspi.kz
14,15 и 16 июля в Казахстане вновь пройдет всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz!

По словам главы и сооснователя Kaspi.kz Михаила Ломтадзе, это восьмая по счету Kaspi Жұма.

"Мы вновь традиционно организовываем нашу летнюю Kaspi Жұма. Это восьмая по счету Kaspi Жұма и в этот раз во всенародном празднике выгодных покупок принимают участие более 100 тыс. лучших магазинов по всей стране. В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены более 3,5 млн самых разнообразных товаров, которые можно купить с бесплатной доставкой домой или в один из более 4400 Kaspi Postomat. Желаем каждому нашему любимому клиенту выгодных покупок и партнерам успешной торговли!", - сообщил Михаил Ломтадзе.

В летней Kaspi Жұма принимают участие такие известные компании и бренды, как Adidas, Alser, Мечта, Decathlon, DNS, EuroMebel, Evrika, Intertop, Invictus Fitnes, Leroy Merlin Kazakhstan, Lucente, Marwin-Меломан, Mon Amie, Nicol, Nike, Pandora, Sulpak, Technodom, "12 Месяцев", "Казахювелир", "Комфорт" и многие другие.

Покупайте в интернет-магазине на Kaspi.kz и лучших магазинах вашего города кондиционеры, морозильники, велосипеды, бассейны, газонокосилки, одежду и обувь, товары для дома, электронику, бытовую технику и все, что нужно для комфортной жизни! Радуйте себя и своих близких!


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика