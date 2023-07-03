Kaspi Жұма пройдет 14, 15 и 16 июля

14,15 и 16 июля в Казахстане вновь пройдет всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz!



По словам главы и сооснователя Kaspi.kz Михаила Ломтадзе, это восьмая по счету Kaspi Жұма.



"Мы вновь традиционно организовываем нашу летнюю Kaspi Жұма. Это восьмая по счету Kaspi Жұма и в этот раз во всенародном празднике выгодных покупок принимают участие более 100 тыс. лучших магазинов по всей стране. В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены более 3,5 млн самых разнообразных товаров, которые можно купить с бесплатной доставкой домой или в один из более 4400 Kaspi Postomat. Желаем каждому нашему любимому клиенту выгодных покупок и партнерам успешной торговли!", - сообщил Михаил Ломтадзе.



В летней Kaspi Жұма принимают участие такие известные компании и бренды, как Adidas, Alser, Мечта, Decathlon, DNS, EuroMebel, Evrika, Intertop, Invictus Fitnes, Leroy Merlin Kazakhstan, Lucente, Marwin-Меломан, Mon Amie, Nicol, Nike, Pandora, Sulpak, Technodom, "12 Месяцев", "Казахювелир", "Комфорт" и многие другие.



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