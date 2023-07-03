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Авария на АНПЗ, половина Атырау осталась без электричества

Просмотров:619 Опубликовано: Вчера, 19:26
Авария на АНПЗ, половина Атырау осталась без электричества
Фото: inbusiness.kz
Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановился из-за аварии, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Нефтегазовом совете Казахстана, в 18:25 по времени Астаны в Атырау на территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода.

ТОО "АНПЗ", по причине аварийного отключения линии электроснабжения АО KEGOC на новой части подстанции ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошел инцидент.

Все установки, кроме установки первичной переработки были остановлены. Избыточное давление на установках согласно технологического регламента и плана ликвидации аварии были направлены на факельные установки.



По времени на 19:30 электроэнергия еще не подана.

Техническом отделе завода ведутся мероприятия по выяснению причин и для дальнейшей работы завода.
Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что без света осталась значительная часть Атырау.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Вчера, 21:28
Павлодарский на ремонте до 19 июля, Чимкентский работает в полсилы до 14 июля, Атырауский сегодня "упал" с неясной перспективой. Сколько, точнее насколько осталось бензина в стране?
В нефтяной стране!
 
 

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