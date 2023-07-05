На 15 суток арестовали сына Даулета Турлыханова

Cына Даулета Турлыханова Нурасыла Болата арестовали на 15 суток, сообщает Zakon.kz.



Cпециализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы рассмотрел административное производство в отношении рядового Нурасыла Болата, совершившего административное правонарушение – открытый отказ от исполнения приказа начальника воинской части, отданного в установленном порядке.



Суд установил, что 2 июля военнослужащий войсковой части рядовой Нурасыл Болат после выхода с гауптвахты Алматинского гарнизона в соответствии с приказом командира обязан был проследовать в свою воинскую часть.



"Однако он открыто отказался исполнять данный приказ командира части, доведенный до него лейтенантом А., и уехал в неизвестном направлении на автомобиле, прибывшем к зданию Управления военной полиции", – говорится в сообщении суда.



Cуд признал Нурасыла Болата виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП. Его арестовали на 15 суток.



Постановление суда не вступило в законную силу.



2 июля стало известно, что Нурасыл Болат сбежал из воинской части. Через несколько дней его нашла военная полиция.



В начале февраля семью юристов – супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова – избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын известного казахстанского борца Даулета Турлыханова.



Позднее Даулет Турлыханов дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы, а также извинился за его проступок.