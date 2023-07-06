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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В команде Головкина сделали заявление о его будущем

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 16:09
В команде Головкина сделали заявление о его будущем
Фото: HBO
Промоутер Том Леффлер раскрыл подробности дальнейшей спортивной карьеры казахстанской суперзвезды Геннадия Головкина, передает Tengri Sport.

По словам промоутера, боксер на данный момент взял перерыв и проводит время с семьей.

"Посмотрим, какое решение примет Геннадий. Насколько мне известно, сейчас он взял перерыв и проводит время со своей семьей, что он полностью заслужил после стольких титульных защит. В свое время он был самым активным чемпионом. Думаю, что сейчас он будет решать, что делать дальше, и от этого мы уже будем отталкиваться.

Своим отказом от поясов Головкин открыл много дверей в среднем дивизионе. То, что он освободил титулы, не значит, что он не желает продолжать боксировать. Мы пока ничего не слышали о его планах, но это не означает, что он собрался заканчивать. Он просто находится в поиске больших имен. После всех этих защит титулов и трех поединков с "Канело" он хочет проводить самые громкие бои из возможных. Думаю, в нем еще осталось немало. Посмотрите, что он сделал с Риотой Муратой в прошлом году - отправился в Японию и нокаутировал его!" - сказал в интервью Pro Box TV Леффлер.

Напомним, что в последний раз GGG дрался осенью прошлого года, когда в трилогии уступил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу.


Источник: Tengri Sport
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