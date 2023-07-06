Египетский самолет совершил аварийную посадку в Актобе

Boeing 737 египетской авиакомпании Red Sea совершил вынужденную посадку в Актобе, сообщает Zakon.kz.



По данным комитета государственной авиации, Boeing, летевший из Египта в Астану, пришлось посадить из-за подозрения о пожаре на борту.



"Сегодня утром в 4:32 самолет Boeing 737 египетской авиакомпании Red Sea направляясь по маршруту Шарм-эль-Шейх–Астана совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту аварийно-спасательной командой с медработником", - сообщили в КГА.



По информации экипажа воздушного судна, пожар не подтвердился. Пассажиры жалоб на состояние здоровья не предъявляли.