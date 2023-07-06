В Алматы Land Cruiser упал на женщину

Авария произошла 6 июля в микрорайоне Таугуль 3, сообщает Zakon.kz.



По улице Байжанбаева в южном направлении двигался автомобиль марки Nissan Maxima. По Бекет-ата в восточном направлении ехала Toyota Land Cruiser. Водитель Nissan проигнорировал знак "Уступи дорогу". Не исключено, что он не заметил знак, который зарос кустами.



В итоге Nissan протаранил Land Cruiser. От мощного удара Land Cruiser отбросило в сторону, он опрокинулся на крышу. В момент опрокидывания Cruiser всем весом упал на женщину. Пострадавшая погибла на месте.



В результате ДТП также зацепило ребенка, он был госпитализирован.



На месте работают сотрудники дорожной полиции, они разбираются во всех обстоятельствах аварии.