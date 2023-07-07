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Какое место в мире занял Казахстан по употреблению алкоголя

Просмотров:718 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Какое место в мире занял Казахстан по употреблению алкоголя
Фото: Depositphotos/photographee.eu
В исследовании приняли участие 189 государств, сообщает Forbes.kz.

Опубликован доклад Central Intelligence Agency (Центральное разведывательно управление) с рейтингом по употреблению алкоголя в разных странах, сообщает ПКБ. В этом списке Казахстан занял сотое место. Согласно источнику, в год на одного жителя республики приходится 3,73 литра чистого алкоголя.

Для примера в России, которая заняла 56 место в мире, на одного человека приходится 7,29 л. чистого алкоголя в год. И это значительно ниже, чем, например, в Беларуси, которая идет на 18 месте по употреблению алкоголя (10,57 л. на человека)

Что касается некоторых других стран постсоветского пространства, то Кыргызстан идет на 96 месте (4,02 л), Туркменистан – 117-ый (2,88 л), Узбекистан – 124-ый (2,45 л). Грузия занимает 53 место (7,45 л), а Армения – 99-е (3,77 л).

Еще две страны постсоветского пространства входят в топ-5 самых пьющих в мире. Это Латвия (12,9 л, 2 место) и Литва (11,93, 4 место). Компанию им составляют Острова Кука (12,97 л, 1 место), Чехия (12,73 л, 3 место) и Австрия (11,9 л, 5 место).

Совершенно непьющих стран авторы доклада насчитали пять: Саудовская Аравия, Кувейт, Бангладеш, Мавритания и Сомали.

Всего в исследовании были проанализированы данные из 189 государств.


Источник: Forbes.kz
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