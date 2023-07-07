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Новый сайт для подачи заявок на получение земли работает со сбоями, а в акиматах документы уже не принимают

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Новый сайт для подачи заявок на получение земли работает со сбоями, а в акиматах документы уже не принимают
Фото: zhaikpress.kz
Предприниматели должны были получить возможность подать заявку на получение земли в электронном виде с 1 июля, однако сервис не работает, сообщает Informburo.kz.

С июля в Казахстане автоматизировали предоставление земельных участков. Однако платформа, через которую теперь нужно подавать заявку на земельную участок, не работает должным образом, сообщается на сайте НПП "Атамекен".

Министерства сельского хозяйства, юстиции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно разработали информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости", которая регистрирует земли и здания, обеспечивает ведение и управление картографической информацией и пространственными данными, публикацию данных о местоположении земельных участков, зданий, сооружений.
В целом, на сегодня землю на границе городов можно получить для коммерческого использования двумя способами: напрямую через акимат или через электронный аукцион. Для получения земли в 25 случаях участвовать в аукционе не нужно. Новая платформа была направлена на автоматизацию условий, при которых акимат предоставляет землю. Предприниматели должны были получить возможность подать заявку на получение земли в электронном виде с 1 июля, однако сервис не работает.

"Сейчас в акиматах у предпринимателей не принимают документы, чтобы подать заявку на получение земли, поскольку закон изменился. А через сайт подать невозможно – не работает, к тому же версии электронных документов не закреплены. Мы неоднократно подчёркивали, что сайт технически и законодательно не готов к электронному землеустройству в целом. Из-за того, что госорганы не подготовили сайт, предприниматели не могут подать заявку на землю", – сказал заместитель директора департамента строительства и земельных отношений НПП "Атамекен" Ернур Абжан.

На новой платформе также невозможно зарегистрировать другие документы, необходимые для подачи заявки на землю. Кроме того, как отметил Ернур Абжан, при переводе интерфейса сайта на казахский язык были допущены ошибки.


Источник: Informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:36
А что у нас хоть один сайт работает правильно?
А тут еще некоторые заинтересованы в "ручном" оформлении продажи земли, иначе взятку не получишь.
 
 

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